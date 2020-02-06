Томичей приглашают отметить День российской науки

6 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Около 50 мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, пройдут в Томской области.

Сегодня, 6 февраля, в 12.00 во 2-м корпусе Томского государственного архитектурно-строительного университета (пл. Соляная, 2) состоится мастер-класс «Плазма и строительство». В программе – рассказ об исследованиях ТГАСУ, посвященных использованию низкотемпературной плазмы в строительстве, мастер-класс по созданию декоративной пленки с помощью энергии плазмы, демонстрация экологичных разработок вуза.



В 14.00 в Центре развития современных компетенций детей и молодежи ТГУ (Научная библиотека, пр. Ленина, 34а) молодые ученые Томского государственного и политехнического университетов познакомят школьников с актуальными направлениями исследований, и продемонстрируют, что наука — это увлекательно и интересно.



Сотрудники Института химии нефти СО РАН в течение сегодняшнего дня проведут экскурсии по лабораториям на тему «Путешествие в мир нефти», где расскажут о способах добычи нефти во всех регионах мира, в том числе в Западной Сибири и Томской области, а также о переработке «черного золота».



В День науки, 8 февраля, в Информационном центре по атомной энергии пройдет однодневная научно-популярная «Открытая лабораторная». В течение получаса участники акции будут отвечать на вопросы обо всем на свете, после чего «заведующий лабораторной» объявит правильные ответы и подробно разберет каждое задание. Завлабом выступит кандидат медицинских наук, специалист в области пластической, реконструктивной хирургии и микрохирургии периферических нервов Андрей Байтингер. Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация.



В этот же день в музеях ТПУ будут организованы бесплатные экскурсии для школьников в рамках акции «Университетские музеи детям».

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