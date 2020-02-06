Прожиточный минимум в Томской области cнизился более чем на 500 рублей

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Распоряжением губернатора Томской области прожиточный минимум за IV квартал 2019 года установлен в размере 11 140 рублей, что на 516 рублей меньше, чем в третьем квартале 2019 (11 656 рублей). Понижение этого показателя не скажется на размерах социальных выплат, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении отмечается, что снижение прожиточного минимума связано с понижением стоимости потребительской корзины на 479 рублей (4,4%).

«Снижение величины прожиточного за IV квартал 2019 года обусловлено сезонным фактором. Традиционно стоимость потребительской корзины в последнем квартале года снижается из-за уменьшения потребительских цен на продукты питания, в частности на овощи, входящие в состав потребительской корзины», - сказала начальник департамента Светлана Грузных.

Она уточнила, что аналогичная ситуация была в 2018 году (стоимость потребительской корзины уменьшилась на 541 рубль (5,2%), в 2017 году на 774 рубля (7,5%).

«Поскольку от величины прожиточного минимума зависит право на установление некоторых социальных выплат и их размер, губернатор подписал распоряжение о сохранении социальных выплат на прежнем уровне», - сообщила уточнила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Например, от прожиточного минимума зависит ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, которую получают в Томской области более 7,1 тысяч детей. Ее размер останется таким же, как и в предыдущем квартале – 12 139 рублей.

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