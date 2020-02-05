Томичи смогут проверить свои тонометры

5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ФБУ "Томский ЦСМ"

Во вторник, 11 февраля Томский Центр стандартизации, метрологии и испытаний, совместно с Томской областной библиотекой имени А.С. Пушкина проведет ежегодную всероссийскую акцию по проверке точности бытовых тонометров «Будь уверен! Будь здоров!».



Как сообщают организаторы, специалисты Томского Центра стандартизации, метрологии и испытаний, совместно с Томской Областной библиотекой имени А.С. Пушкина, на безвозмездной основе будут вести прием граждан (только физические лица) для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. Также, в рамках проведения мероприятия, для населения будет представлена выставка из фонда библиотеки о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и даны рекомендации об особенностях и методах измерения артериального давления.

«В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, и участие в ней приняли более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать» и как нужно действовать в такой ситуации», – отметил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

Акция пройдет с 10.00 до 19.00 в библиотеке им.А.С.Пушкина (ул.Карла Маркса, 14).

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