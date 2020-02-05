Главу томского отделения Россельхозбанка подозревают в злоупотреблении полномочиями

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя регионального отделения одного из банков, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый в июне 2019 года организовал и обеспечил заключение между банком и коммерческой организацией договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, не превышающем 100 млн рублей по целевому кредиту.

При этом руководитель отделения банка заранее знал о том, что полученный заемщиком кредит будет использован не по целевому назначению, а с целью извлечения прибыли.

«В рамках заключенного договора коммерческой организации была предоставлена из средств федерального бюджета субсидия в размере 2,2 млн рублей, которые были потрачены не по целевому назначению», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о руководителе томского отделения Россельхозбанка.

«Интерфакс» пока не располагает комментарием Россельхозбанка.

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