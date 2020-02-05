Правительство РФ хочет закрыть филиалы РАНХиГС в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2020 // Фото: digital.gov.ru

Правительство РФ подготовило проект постановления о ликвидации филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные официального сайта проектов нормативно-правовых актов.

Проект подготовлен в связи с поручением заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой об оптимизации региональной сети РАНХиГС.

Отмечается, что в томском филиале заочно обучается 100 человек по программам высшего образования, плановый выпуск студентов в январе–феврале 2020 года составляет 44 человека.

Оставшимся 56 студентам предложен вариант перевода в Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС с сохранением условий обучения.

Несмотря на то, что филиал имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования, слушатели по ним отсутствуют.

Общественные обсуждения по проекту постановления планируется завершить 18 февраля 2020 года.

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