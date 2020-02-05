Томский альпинист взял «серебро» и «бронзу» на этапе Кубка России

5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива организаторов соревнований

В минувшие выходные, 1 и 2 февраля, на Дальнем Востоке в Находке прошел II этап Кубка России по альпинизму в дисциплине ледолазание «скорость» и ледолазание «трудность», сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Участие приняли представители городов Владивосток, Находка, Хабаровск, Большой камень, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Кемерово и Анжеро-Судженск.

В субботу борьба разворачивалась на льду и скалах массива Пржевальского. Здесь прошли отборочные раунды в «трудности» и соревнования в «скорости». Томский ледолаз Владислав Темерев (МБОУ ДО ДДЮ «Кедр», группа «Искра») представлял Томскую область и смог стать третьим в дисциплине скорость.

В воскресенье полуфинал и финал «трудности» был на рукотворной конструкции в городе Находка. От лидера томского спортсмена отделил лишь один зацеп.

Итого золото в «трудности» увез Александр Карандашев в Москву, «серебро» у томского спортсмена Владислава Темерева, а бронзовую медаль Михаил Куприянов захватил в Москву. В «скорости» у мужчин первые два места заняли представители Кемеровской области: Данила Бикулов (Анждеро-Судженск) и Егор Зиновьев (Кемерово). «Бронза» у Владислава Темерева.

Буквально через 5 дней состоится следующий этап Кубка России в Тюмени.

Фото: из архива организаторов соревнований

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