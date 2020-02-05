Китаянка, обвиняемая по делу о гибели 12 человек при пожаре в томском поселке, обжаловала арест

5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Адвокаты направили жалобу в Кировский районный суд Томска на арест гражданки КНР Сунь Аньни — директора ООО «Грин Вуд», 12 сотрудников которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Поступила жалоба от адвокатов обвиняемой на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал сотрудник пресс-службы.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО «Грин Вуд».

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО «Грин Вуд», его директор — Сунь Аньни — была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января в одной из гостиниц Томска, 27 января женщину арестовали.

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