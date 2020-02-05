В Томске молодого человека, показавшего девочке половой орган, заключили под домашний арест

5 февраля 2020 / Томский Обзор

Молодой человек, обвиняемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, заключен под домашний арест, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Напомним, инцидент произошел днем 5 января в подъезде дома на Иркутском тракте. Здесь подозреваемый демонстрировал девочке свой оголенный половой орган.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя суд поместил подозреваемого под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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