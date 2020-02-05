Гаджеты, мессенджеры и соцсети: чем пользуются томские подростки

5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: WSG lab

В ходе профориентационного проекта для томских школьников «IT-старт» исследовательская лаборатория WSG lab выяснила степень знакомства томских школьников со сферой ИТ. В исследовании, проведенном в 2019 году, приняли участие 524 школьника 8 и 10 классов из 18 учебных заведений г. Томска. Это уже второе исследование подобного рода, в 2018 году в рамках проекта «IT-старт» было опрошено 280 школьников.

Главным гаджетом 87,7% опрошенных назвали смартфон. Персональный компьютер на втором месте – им пользуются 61,3%, ноутбук - 51,3%. Среди операционных систем, опыт использования которых был у школьников, уверенно лидируют Windows - 89,7% и Android - 84,3%, iOS - 42%, MacOS - 17.6%. Практически каждый пятый знаком с OS Linux - 19.2%.

Технологические новинки обсуждают 70,7%, в то же время некоторые опрашиваемые уточняют, с кем и как именно они готовы их обсуждать: «Не со всеми, например, я не могу говорить с родителями, допустим, о новой версии языка программирования или о новом вышедшем гаджете, но если мой собеседник - человек, который может поддержать данную тему разговора, то я, естественно, буду обсуждать технологические новинки, ведь эта тема мне интересна и полезна для моей будущей профессии и всеобщего кругозора в целом».

Самые известные школьникам ИТ-компании - Google (91.4%), Yandex и Apple - по 90.0%. Самый узнаваемый российский «айтишник» - Павел Дуров (71.5%). Зарубежные - Стив Джобс (77.2%), Илон Маск - 73.0% и Билл Гейтс - 72.6%.

Опыт установки и настройки операционных систем есть у половины школьников, самостоятельной борьбы с вирусами - у 71,5%. Опыт настройки ПО отсутствует только у 13,4% процента. Среди «опытных юзеров» встречаются ответы «качаю читы на игры», «прикладные программы, служащие редакторами для моделирования или иных целей», «среды для программирования, программы для записи видео и ведения трансляций, программы для написания музыки». На первом месте по использованию ПО - игры, 78,7% опрошенных. На втором - графические, звуковые и видеоредакторы (61,3%).

Из вебсервисов на первом месте соцсети – ими пользуется 90,4% опрошенных подростков, на втором месте - видеохостинги, затем почта (73,6%) и интернет-магазины (68,6%). Самая популярная соцсетевая площадка - «ВКонтакте» ((93,1% опрошенных), еще 61,1% использует Инстаграм. По сравнению с 2018 годом, выросло число пользователей «Твиттера» - 23% против 15,1%. Все остальные соцсети выбирали менее 20% опрошенных.

Самый популярный почтовый сервис - Gmail, 58,6%, на втором - Mail.Ru, 53,8% (в 2018 г. самым популярным почтовым сервисом был именно он - 62,5%). На третьем - Яндекс с 34,1% (падение на 7% по сравнению с 2018 г.). Среди мессенджеров, которыми регулярно (не менее раза в месяц) пользуются школьники, лидирует WhatsApp - 77,2%, его стали называть на 3,5% чаще, чем в 2018 году. «Телеграм», наоборот, реже: 33,9% против 40,8%. Еще сильнее упало упоминание Skype - 32,2% против 46,2% в 2018 году.

Среди других приложений, которые школьники часто упоминают, онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam, «игровой» мессенджер Discord, мобильные графические редакторы, торрент-клиенты и нишевые тематические продукты.

Профориентационный проект «IT-старт» реализуется в Томске с 2018 г. За два года его участниками стали почти 1000 томских школьников старших классов, а также более 10 томских ИТ-компаний. Соорганизаторы проекта - Департамент труда и занятости населения Томской области, компания sibedge и исследовательская лаборатория WSG lab. Очередной сезон проекта стартует весной 2020-го года.

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