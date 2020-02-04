Томичи сдали на треть меньше деревьев в рамках экоакции «Ёлки для буренки»

Томский Обзор / Фото: 4 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

На минувшей неделе в Томске завершилась экоакции «Ёлки для буренки», однако региональный оператор — Спецавтохозяйство Томска — продолжит сбор отслуживших новогодних елей с контейнерных площадок.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в течение января с мест скопления собрано и доставлено на племзавод «Заварзинский» (п. Мирный) 2000 елок и пихт. Здесь лапник отслуживших деревьев перерабатывается в витаминную муку, которую добавляют в корм коровам и телятам.

«В этом году объем собранных деревьев на треть меньше, чем в прошлые годы. Это связано с тем, что томичи активно переходят на искусственные новогодние ели. Но работа в рамках акции еще не закончена, мы будем забирать елки с контейнерных площадок, пока они будут там появляться», - отметил директор УМП «Спецавтохозяйство» Михаил Курилов.

Экоакция «Елки для буренки» традиционно проходит в Томске с 2013 года. Ежегодно на витаминный корм животным собирают до 3 тысяч отслуживших хвойных деревьев. Мероприятие проводит Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области совместно с партнерами проекта — компаниями, занятыми в сфере обращения с отходами, а также ООО «Племзавод «Заварзинский».

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