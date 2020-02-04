Томичи смогут вступить в национальный регистр доноров костного мозга в рамках благотворительной акции

4 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Фонд им.А.Петровой

Сегодня, 4 февраля в Томске стартует двухнедельный информационно-просветительский марафон «Человечек в маске» в рамках которой томичи смогут сдать кровь и попасть в национальный регистр доноров костного мозга, сообщают организаторы — представители фонда им.Алены Петровой.

Акция приурочена к двум датам: 4 февраля — Всемирный день борьбы с раком, 15 февраля — Международный день детей, больных раком.

«Несмотря на многолетнюю просветительскую работу инициативных людей, фондов, СМИ в обществе сохраняется огромное количество мифов, связанных с онкологией. Очень часто люди боятся задать вопросы, волнующие их! Рак заразен? Почему болеют дети? В феврале волонтеры на улицах города проведут информационную акцию «Человечек в маске», — говорится в сообщении.

В рамках акции «Человечек в маске» волонтеры по всему городу будут распространять буклеты с ответами на 6 важных вопросов об онкологических заболеваниях, а так же будут рассказывать о важности пополнения национального регистра доноров костного мозга. Листовка подготовлена совместно с Инной Эмильевной Гербек главным детским онкологом Томской области. На сайте фонда можно будет увидеть соответствующую информацию по теме.

Финалом акции станет показ фильма «Лист ожидания» в зрелищном центре «Аэлита». Показ состоится в 16 февраля в 14.30. В зрелищном центре будет организована выездная лаборатория от «Инвитро», где желающие смогут сдать кровь и вступить в национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Информационно-просветительская акция «Человечек в маске» проводится совместно с флагманской программой «Волонтерская лига СПО» ОГБУДПО «Регионального центра развития профессиональных компетенций».

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