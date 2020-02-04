В Томске разработали психологический курс для пенсионеров, столкнувшихся с насилием

Аспирантка факультета психологии Томского госуниверситета Ксения Боженкова под руководством профессора Татьяны Бохан разработала программу для пожилых людей, которые в своей жизни столкнулись с насилием. Она написала методичку по работе с этой социальной группой: описала виды насилия и предложила психологический курс, который помогает пенсионерам стать увереннее в себе, преодолеть стресс и улучшить память, передает пресс-служба вуза.

Ксения Боженкова опросила 315 томичей в возрасте от 55 до 80 лет, посещала дома престарелых и работала службе Всероссийского телефона доверия для женщин, терпящих насилие в семье. Свои выводы о том, что такое геронтологическое насилие, как оно может проявляться, почему семья может быть жестокой по отношению к пожилым людям, она описала в пособии «Теоретические и практические аспекты психологической профилактики геронтологического насилия».

Методичка напечатана в издательстве СибАК, и Ксения Боженкова презентует ее на защите своей кандидатской диссертации. Пособие поможет специалистам, работающим с пожилыми людьми, руководителям социальных служб, психологам, специалистам по социальной работе. Один экземпляр будет предоставлен в Научную библиотеку ТГУ.

В пособии также представлен разработанный Ксенией психологический курс «Позитивный третий возраст». Он уже апробирован — 120 человек в старше 55 лет смогли повысить свою самооценку, стать увереннее, справиться со стрессом и обидами. Набор в новую группу стартовал в рамках проекта «Открытый университет».

«Работать с пожилыми людьми нужно аккуратно, ведь они очень ранимы и чувствительны, они чаще всего они считают себя жертвами и перекладывают ответственность на других людей. Если случилось что-то плохое, они не пытаются обратиться за помощью, а воспринимают произошедшее как данность. Это происходит из-за мыслей, что я уже пожилой человек, ничего не изменить, у меня такая судьба...», — рассказала Ксения Боженкова.

Психологический курс включает 11 занятий продолжительностью по 2 часа. Каждое занятие проводилось в виде лекции с теоретическими пояснениями, например, рассказом о том, как работает память человека, а затем — групповые и индивидуальные упражнения. Например, совместное пение, анализ конфликта с близким человеком, оценка своего настроения, тренировка памяти и другие.

После прохождения курса участники отмечают, что у них «появились крылья», они стали лучше разбираться в своих эмоциях, справляться с обидами и их «душа поет».

Исследование выполняется при поддержке гранта РГНФ, проект 17-36-00014 «Геронтологическое насилие в структуре жизненного мира пожилых людей». Подробные результаты можно узнать из научной статьи «Качество жизни пожилых людей с разной степенью открытости к себе и миру (природному, социальному, культурному)» в Сибирском психологическом журнале.

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