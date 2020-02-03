Жителя томского села подозревают в краже кабеля из строящегося дома

Томский Обзор / Фото: 4 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали 33-летнего жителя села Тимирязевское, подозреваемого в краже около 50 метров медного кабеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый взломал запоры дверей и проник в строящийся дом по ул.Больничная. Оттуда он похитил медные кабели различный диаметров длиной около 50 метров. Сумм ущерба оценивается в 6 тыс.рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Тэги/темы: