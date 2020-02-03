Жителя томского села подозревают в краже кабеля из строящегося дома
4 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Полицейские задержали 33-летнего жителя села Тимирязевское, подозреваемого в краже около 50 метров медного кабеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, подозреваемый взломал запоры дверей и проник в строящийся дом по ул.Больничная. Оттуда он похитил медные кабели различный диаметров длиной около 50 метров. Сумм ущерба оценивается в 6 тыс.рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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