В Томской области аттестовали первого независимого эксперта по надзору за состоянием памятников

4 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Фрагмент карты Томска XVII века, выполненной С.У.Ремезовым

Первый независимый эксперт-археолог по надзору за состоянием памятников аттестован в Томской области. Чтобы получить этот статус, историк Антон Логинов сдал специальный квалификационный экзамен.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, специалист будет привлекаться на мероприятия по государственному контролю и мониторингу объектов культурного наследия, а именно памятников археологии. По запросу комитета по охране объектов культурного наследия эксперт будет выезжать на объекты, чтобы оценивать их состояние.

«Дополнительное мнение компетентного эксперта сделает контроль за состоянием объектов культурного наследия еще более объективным, — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Также мы сможем более оперативно определять ущерб, причиненный археологическому объекту в ходе незаконных действий на его территории».

Среди главных критериев на аттестации эксперта — стаж работы по направлению не менее пяти лет, знание законодательства в сфере охраны памятников, навыки проведения полевых археологических работ, владение методами определения видов и датировки памятников, умение определять критерии причинения вреда.

В состав аттестационной комиссии входили представители комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, общественного совета при комитете, специалисты кафедры археологии и исторического краеведения НИ ТГУ и регионального Центра по охране памятников.

За 2019 год проведено 54 выезда по контролю за состоянием археологических объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области.

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