В Томске задержали подозреваемую в краже в маршрутке
3 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Томские полицейские задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька в городском маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«По предварительным данным, подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, похитила у женщины из сумки кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила более 8 000 рублей», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктами «г» и «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Теперь подозреваемой грозит до 5 лет колонии. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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