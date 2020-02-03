В Томске задержали подозреваемую в краже в маршрутке

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томские полицейские задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька в городском маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, подозреваемая, находясь в салоне маршрутного автобуса, похитила у женщины из сумки кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба составила более 8 000 рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктами «г» и «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Теперь подозреваемой грозит до 5 лет колонии. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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