В Томске пройдет гаражная распродажа для гиков

Томский Обзор / Фото: 31 января 2020 // Фото: Vk.com/garazhnik_tomsk

В минувшую субботу, 1 февраля, стартовал прием вещей на первый в Томске geek-гаражник — гаражную распродажу, куда все желающие могут отдать вещи на продажу, тем самым избавившись от ненужного, или наоборот, найти и приобрести редкие и необычные предметы в свою коллекцию.

Главное правило geek-гаражника — все вещи относятся к гик-культуре, будь то комиксы, аниме, видеоигры или другие различные субкультуры, или же просто интересные вещи в хорошем состоянии.

«Изначально, мы планировали провести гаражную распродажу среди друзей, потому что в нашей команде многие планирует переезд, и мы начали замечать, насколько много у нас вещей, некоторые даже новые, которые не используются, а просто лежат в шкафу. Пока обсуждали эту идею, оказалось, что многие тоже хотят принять участие и избавится от части вещей. Так гаражник стал городским мероприятием и теперь каждый желающий может принять в нем участие», - отметила один из организаторов мероприятия Евгения Нестеренко.

Geek-культура вбирает в себя огромное количество различных хобби, например компьютерные или настольные игры, моделизм, косплей и многое другое.

«Geek-сообщество в Томске большое и разнообразное, мы тоже принадлежим ему. Поэтому на своем опыте знаем, что у гиков всегда очень много вещей — мы быстро увлекаемся чем-то, но, иногда, также быстро остываем к разным хобби. Мы понимаем geek-тематику очень широко — это товары, которые могут быть интересны людям с увлечениями и принадлежащим к различным субкультурам, а также просто интересные вещи в хорошем состоянии. На нашем столе могут оказаться рядом серьги с дарами смерти, радиоуправляемый вертолет и палетка теней с блестками, или, например, носки со снитчами и томик Гейне на языке оригинала, гирлянда и турка с ароматом арабики…», - отметила Евгения Нестеренко.

Вещи будут приниматься весь февраль по адресу пр. Комсомольский, 70/1, а продаваться на ярмарке от Con.Версии, которая пройдет 29 февраля во Дворце зрелищ и спорта.

Если вы хотите принять участие в geek-гаражнике и отдать свои вещи под реализацию, следуют изучить некоторые правила.



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