Томская керлингистка Светлана Орлова стала заслуженным мастером спорта России
Приказом Министерства спорта РФ спортсменке Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Светлане Орловой присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Светлана Орлова перешла в томскую команду в 2017 году из Ижевска, где она входила в состав сборной команды по керлингу (спорт глухих) и имела первый спортивный разряд», — рассказал тренер спортсменки Константин Шерстобитов.
После переезда в Томск Светлана была зачислена в команду по керлингу в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва. В 2019 году она стала бронзовым призером зимних Сурдлимпийских игр.
«За три года тренировок спортсменка проявила характер и упорство. В 2018 году в составе томской команды она заняла второе место на чемпионате России, выполнила норматив кандидата в мастера спорта и попала в основной состав сборной России по керлингу (спорт глухих). В декабре 2019 года в составе сборной России участвовала в XIX зимних Сурдлимпийских играх и заняла третье место», — добавил Константин Шерстобитов.