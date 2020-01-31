Томская керлингистка Светлана Орлова стала заслуженным мастером спорта России

Томский Обзор / Фото: 31 января 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Приказом Министерства спорта РФ спортсменке Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Светлане Орловой присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Светлана Орлова перешла в томскую команду в 2017 году из Ижевска, где она входила в состав сборной команды по керлингу (спорт глухих) и имела первый спортивный разряд», — рассказал тренер спортсменки Константин Шерстобитов.

После переезда в Томск Светлана была зачислена в команду по керлингу в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва. В 2019 году она стала бронзовым призером зимних Сурдлимпийских игр.

«За три года тренировок спортсменка проявила характер и упорство. В 2018 году в составе томской команды она заняла второе место на чемпионате России, выполнила норматив кандидата в мастера спорта и попала в основной состав сборной России по керлингу (спорт глухих). В декабре 2019 года в составе сборной России участвовала в XIX зимних Сурдлимпийских играх и заняла третье место», — добавил Константин Шерстобитов.

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