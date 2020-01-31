В центре Томска на пл.Ленина и на мосту через Ушайку уложат гранитную плитку

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В 2020 году в Томске продолжится работа в рамках проекта «Томские набережные». Основные работы развернутся на пр.Ленина у здания «1000 мелочей» и на мосту через Ушайку. Об этом сообщил замгубернатора Евгений Паршуто на прошедшей сегодня пресс-конференции.

«Будут проходить работы по пл.Ленина, по той стороне, где находятся остановки общественного транспорта и на мосту через Ушайку. Там очень большой объем работ по укладке гранитной плитки, по благоустройству, придется поработать с собственниками объекта, которые находятся на площади Ленина и город этим занимается сейчас. Объем очень приличный, сопоставимый с объемами 2018 и 2019 года», — отметил Евгений Паршуто.

По его словам, работы на данных участках будут проходить с целью соединения всех благоустроенных в рамках проекта территорий. Замгубернатора также отметил, что в 2020 году возможно начнутся работы и на первом участке набережной Ушайке, расположенной ближе к зданию «1000 мелочей».

«Мы уточняем параметры с ПАО „Газпром“ по объемам этих работ», — отметил Евгений Паршуто.

Напомним, проект «Томские набережные» стартовал в 2015 году при поддержке ПАО «Газпром». Он включает благоустройство территорий набережной Томи и Ушайки. Среди целей проекта: создание мест отдыха, решение санитарно-гигиенической проблемы со стоками в Ушайку и «инженерная цель» — подготовка к перестройке всех инженерных сетей в центре Томска.

В сентябре 2019 года состоялось торжественное открытие обновленной набережной реки Ушайки в центре Томска. Реконструкция набережной шла на площади почти в 8 тысяч квадратных метров. Были построены два гидротехнических сооружения, две видовые площадки площадью 629 и 337 квадратных метров, установлено больше 440 свай, укреплено дно Ушайки, выполнены береговые укрепления, площадки и тротуары, построены из гранита сходы к воде и лестница, установлены чугунные ограждения, светильники и декоративная подсветка площадок, облицованы гранитом подпорные стены, а также стены смотровой и видовых площадок, высажены живые изгороди и газон.

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