Женщина попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 31 января 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 30 января, в Томске под колеса Mitsubishi Outlander попала 45-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.50 на ул.Учебной, 50в. По предварительным данным, 36-летний водитель при повороте налево сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. С травмами пешеход госпитализирована.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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