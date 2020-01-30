Женщина попал под колеса иномарки в Томске
31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 30 января, в Томске под колеса Mitsubishi Outlander попала 45-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.50 на ул.Учебной, 50в. По предварительным данным, 36-летний водитель при повороте налево сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. С травмами пешеход госпитализирована.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.
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