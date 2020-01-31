Росавтодор одобрил финальный этап строительства развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

На четвертый строительства двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км правительство России выделило региону из федерального бюджета еще полмиллиарда рублей. Финальный этап уже защищен в Росавтодоре, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря поддержке федеральным центром инициативы губернатора Сергея Жвачкина Томская область получила на строительство стратегически важного объекта из федерального бюджета уже 1,66 миллиарда рублей. В 2017 году поступил первый транш — 100 миллионов рублей, в 2018-м — еще 300 миллионов, в 2019-м — 760 миллионов и в 2020-м — 500 миллионов рублей. Строительство развязки находится на личном контроле губернатора», — подчеркнул Игорь Шатурный.

В 2019 году специалисты областного ДРСУ завершили весь комплекс работ по подготовке к строительству тоннеля. Для этого дорожники построили основной ход и перенаправили транспортный поток по новой дороге через путепровод, перекрыли старый участок автодороги в зоне строительства для проведения работ по устройству буронабивных свай. Также они обустроили съезды в тоннель, перенесли инженерные коммуникации РЖД, проложили сети ливневой канализации, обустроили очистные сооружения, переустроили водопроводные и канализационные коммуникации в зоне строительства.

«Полное выполнение в 2019 году плана третьего этапа позволит нам завершить строительство развязки в 2020 году. Все запланированные этапы последовательны и технически взаимосвязаны. В этом году дорожникам предстоят масштабные работы — построить тоннель под железной дорогой и соединить транспортную развязку с улицей Континентальной», — отметил Игорь Шатурный.

Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга ‑ Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты.

В 2018 году построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве Томска.

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