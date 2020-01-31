В Томской области пожарный спас мужчину из горящего дома

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Накануне, 30 января, начальник пожарно-спасательной части спас мужчину из горящего дома в селе Тегульдет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в двухквартирном бревенчатом доме поступило в 21.59. К приезду пожарных огнем была охвачена одна из квартир, грела крыша дома.

«Вскрыв дверь веранды, начальник пожарно-спасательной части № 21 Александр Климов разглядел внутри помещения силуэт человека, который пытался выбраться из горящей квартиры. Александр сквозь огонь бросился на помощь мужчине и вывел его из дома», — говорится в сообщении.

В результате 58-летний хозяин получил ожоги верхних дыхательных путей, отравление угарным газом, и был госпитализирован в Тегульдетскую центральную районную больницу.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. Его площадь составила 56 квадратных метров: обгорели деревянная обрешетка крыши дома, стены внутри и снаружи квартиры.

Причина пожара устанавливается.

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