Томичам расскажут об истории кукол и медведей в России

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 31 января, в Томске в Первом музее славянской мифологии (ул.Загорная, 12) состоится лекция об историях кукол и медведей в России, сообщают организаторы.

В качестве экспертов выступят директор Кукольной Галереи ВахтановЪ, член Творческого Союза Художников России Ирина Мызина и член Творческого Союза Художников России, исполнительный директор Фонда «Куклы Мира», главный редактор журнала «Кукольный Мастер» Ольга Лахина.

Томичам расскажут, о том, почему человек не может быть агрессивным при виде плюшевого медведя, как самые известные модные дома использовали в своих линейках образ Тедди и действительно ли у папы Римского было пальто из плюшевых медведей.

Кроме того, все посетители лекции смогут сфотографироваться в легендарной куртке Adidas с рукавами из мишек, с раритетами из собрания Галереи Вахтановъ и увидеть единственного в мире мишку Тедди, побывавшего в Антарктиде.

Начало лекции в 18.00. Стоимость билета: 500 рублей.

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