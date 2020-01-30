Томичей приглашают на круглый стол по проблемам городского озеленения

30 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 6 февраля, томский Клуб активных горожан организует круглый стол по проблемам городского озеленения в рамках проекта «Зелёные встречи», сообщают организаторы.

Участники встречи обсудят, какие породы деревьев и кустарников лучше подходят нашему городу, есть ли альтернатива обрезке, кто должен контролировать качество саженцев, заменяющих старые деревья и нужно ли белить стволы и убирать опавшие листья.

Администрация Томска расскажет о планах на 2020 год и ближайшие 5 лет по озеленению города.

Лариса Куровская, кандидат биологических наук, руководитель Томского ландшафтного клуба, инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, доцент ТГУ, выступит с докладом на тему «Озеленение города Томска: проблемы и возможные пути их решения».

А Марьяна Ильина, дендролог центра развития городской среды Томской области, и Наталья Ованенко, кандидат архитектуры, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ ТГУ поговорят о том, что такое газон и какие газоны на самом деле нужны городу.

Приглашенные эксперты:

Галина Шанина, предприниматель, директор ООО «Трубачево», учредитель ООО «Зеленстрой»;

Александр Ревушкин, доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники БИ ТГУ;

Михаил Ямбуров, кандидат биологических наук, директор Сибирского Ботанического сада ТГУ;

Нина Москвитина, доктор биологических наук, заведующая кафедрой зоологии позвоночных ТГУ;

Валентина Спирина, кандидат биологических наук, доцент кафедры почвоведения и экологии почв БИ ТГУ;

Ольга Воронина, кандидат архитектуры, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ ТГУ.

Мероприятие пройдет в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71) в 18.30, вход свободный.

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