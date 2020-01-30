В районах Томска проходит комплексная уборка дворовых территорий от снега

Томский Обзор / Фото: 30 января 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске активные председатели советов домов, руководители ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и ТОС объединяют усилия с администрациями районов по уборке и вывозу снега на своих территориях, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комплексная уборка снега, начиная от очистки крыш дворовых территорий, до тротуаров и внутриквартальных проездов, позволяет наиболее эффективно содержать придомовые пространства и рационально распределять усилия по уборке, складированию и вывозу снега на больших участках. Работа ведется в сотрудничестве с районными администрациями и их подрядными организациями. Комплексный подход позволяет распределить усилия по эксплуатации снегоуборочной техники, сообща определить места для временного складирования и вывоза снега и провести одновременную уборку снега сразу в нескольких дворах и внутриквартальных проездах», — говорится в сообщении.

Накануне два отдельно взятых ТСЖ, обслуживающие дома по улице Ачинская, 15б и Ачинская, 17, объединили усилия по уборке от снега не только прилегающей территории домов, но и проездов, а администрация Октябрьского района организовала вывоз снега.

На территории ТОС «Молодежный», где расположено 6 многоквартирных домов, которыми управляют 4 жилищных кооператива и 1 УК, также проведена комплексная очистка территории и внутриквартального проезда.

В ближайшее время глава администрации Октябрьского района проведет встречи с участием жителей ТОС по вопросам содержания придомовой территории.

Практика комплексной уборки территории внедряется и в других районах города. Так, накануне жилищные организации и подрядчики районной администрации провели комплексную уборку снега в квартале, ограниченном улицами Киевская, Усова и Красноармейская, где расположено около 20-ти многоквартирных домов и административных учреждений (Дворец Спорта, кардиоцентр, студенческие общежития).

Тэги/темы: