Томичей просят помочь в розыске молодого человека, который показал девочке половой орган

30 января 2020 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Томские следователи разыскивают молодого человека, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 5 января в подъезде жилого дома по ул.Иркутский тракт. Здесь молодой человек продемонстрировал девочке свой обнаженный половой орган.

В распоряжении следственных органов имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован предполагаемый подозреваемый.



Всех, кто обладает информацией о личности изображенного на фото молодого человека и месте его нахождения, просят обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 66-13-07 (следователь СО по Октябрьскому району г.Томск), 66-13-06 (приемная СО по Октябрьскому району г.Томск, адресу: г.Томск, ул.Бакунина, 26, строение 1), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области, адрес: г.Томск, пр.Кирова,51), 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).

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