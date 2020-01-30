Водитель BlaBlaCar получил 4,5 года колонии за смертельное ДТП в Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 января 2020 // Фото: pixabay.com

Кемеровчанина лишили свободы за ДТП в Томской области с тремя погибшими, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле 2019 года обвиняемый разместил поездку в сервисе Bla Bla Car по маршруту Кемерово-Новокузнецк и набрал четырех пассажиров. Двигаясь по заснеженной трассе Р-255 со стороны Томска в Юргу, водитель не справился с управлением в гололедицу и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с тягачом Volvo. После столкновения машина кемеровчанина улетела в кювет и попала в дерево. В результате ДТП тяжело пострадал пассажир и водитель, а трое попутчиков на заднем сидении скончались на месте происшествия.

Свою вину водитель признал в полном объеме и раскаивается в содеянном. Прокуратура потребовала наказание в виде лишения свободы, и суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил обвиняемого к 4 годам и 5 месяцам колонии общего режима, а также запретил управлять транспортными средствами в течении трех лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

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