В Томске начали выдавать Паспорта болельщиков на Евро-2020

30 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УФПС Томской области

В почтовых отделениях Томска начали выдавать Паспорта болельщиков (FAN ID) для посещения матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020. Первые 35 болельщиков из Томска и Северска уже получили свои персонифицированные карты зрителей.

Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области, паспорта выдаются в отделении почтовой связи №50 Томского почтамта на проспекте Ленина, 93. Доставка карточек для болельщиков осуществляется Почтой России бесплатно, они пересылаются заказной бандеролью первого класса с описью вложения.

Для получения отправления нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID. Храниться Паспорт болельщика на почте будет в течение 30 дней.

«Паспорта болельщиков в Томске получают в основном мужчины, всего несколько паспортов было женских, детских паспортов в этот раз мы пока не выдавали», - рассказала начальник Томского почтамта Валентина Рудь.

Напомним, что часть матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля 2020 года. Оформить заявку на выдачу FAN ID требуется до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте fan-id.ru или в центрах выдачи паспортов болельщиков.

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