Завтра в Томске состоится презентация книги «Теплушка» и откроется выставка ее автора

Томский Обзор / Фото: 30 января 2020 // Фото: vk.com/teplushka_locus

Завтра, 31 января в галерее современного искусства LOCUS (культурное пространство FLAT, Карла Маркса, 23а) откроется выставка и пройдёт презентация книги «Теплушка» новосибирской художницы Янины Болдыревой.

«Теплушка» отсылает к истории Сибири и представляет регион как место выживания, ссылки и становления человеческого духа. В рамках экспозиции будут представлены фотографии, на которых изображаются новосибирские улицы, прилавки и люди, а также иллюстрации, выполненные в монохромной гамме с вкраплением ярко алого цвета. Привычный мир в работах автора инвертируется и отражается под иным углом. В проекте нет общего нарратива, только мотив странствия по страшному миру сибирского зазеркалья.

Янина Болдырева родилась в 1986 году в Новосибирске. С 2003 по 2009 г. — обучалась в Новосибирской Архитектурно-Художественной Академии, по специальности художник-монументалист.

Начинала заниматься искусством, как цифровой художник, постепенно фокус работы сместился на фотографию, параллельно занималась кураторской деятельностью, а также мурал-артом.

«На открытии будет присутствовать Янина Болдырева, так что каждый желающий может побеседовать или задать любой интересующий вопрос. Гостей выставки ждет тематический фуршет: настойка, таежный чай, ягоды и сало. В рамках вернисажа пройдет презентация одноименной философской арт-книги, которая послужила смысловым ядром экспозиции, а также видео-арта, который художница создала специально для открытия выставки в Томске.

Саму книгу „Теплушку“ можно будет приобрести после официального открытия», — рассказала организатор Валерия Новицкая.

Начало в 19:00. Вход свободный.

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