Томский губернатор договорился с главой регионального МВД об обмене информацией о мигрантах после гибели 11 граждан Узбекистана при пожаре

29 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Губернатор Томской области предложил начальнику управления МВД по региону Демьяну Лаптеву заключить соглашение об обмене информацией о трудовых мигрантах между отделениями миграционной службы и районными администрациями.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующее предложение глава региона сделал в среду на совещании, обсуждая гибель 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана при пожаре в поселке Причулымский.

«Знаю, что ряд районных отделений миграционной службы даже после ЧП не спешит делиться этими данными с районными администрациями. У глав городов и районов должна быть актуальная информация о мигрантах, об их работодателях, о месте и условиях их проживания. Если для предоставления такой информации необходимо соглашение между администрацией области и региональным управлением МВД, давайте готовить и заключать такое соглашение», — сказал Жвачкин.

Лаптев поддержал предложение губернатора.

По мнению главы региона, главы районов, городов, поселений должны владеть полной информацией о трудовых мигрантах, которые легально живут и работают в районе, имея регистрацию.

«Имена и фамилии виновных в трагедии назовут следствие, прокуратура и суд, но уже сейчас можно сказать, что главными причинами трагедии стали человеческая расхлябанность, пренебрежение элементарными правилами безопасности. За неукоснительное соблюдение этих правил несёт ответственность как бизнес, так и контролирующие органы», — подчеркнул Жвачкин.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО «Грин Вуд».

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО «Грин Вуд», его директор — Сунь Аньни — была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января в одной из гостиниц Томска, 27 января женщину арестовали.

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