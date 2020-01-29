Сегодня томичам представят интермедию краеведческого театра им.Смоктуновского

Томский Обзор / Фото: 29 января 2020 // Фото: tic-tomsk.ru

Сегодня, 29 января, в Музее истории Томска (ул.Бакунина, 3) состоится презентация интермедии театра им.И.М.Смоктуновского под руководством Виктора Нилова, сообщают организаторы.

Гостей музея ждет представление-читка трагифарса «Неуловимый Чехов, Антоновки и Чайки». Томичи узнают о судьбе Антона Павловича и о его визите в Томск.

Представление приурочено к 160-летию со дня рождения А.П.Чехова.

Начало в 18.30. Вход свободный.

Напомним, театр организован управлением культуры администрации Города Томска, Туристским информационным центром Томска на базе Лаборатории исторических экспериментов.

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