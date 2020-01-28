Утром в Томске столкнулись два грузовика
29 января 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 29 января, в Томске столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.30 на ул.Причальная, 1/6. В результате столкновения один из водителей с травмами доставлен в медучреждение. На месте ДТП движение транспорта не затруднено.
Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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