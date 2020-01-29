Томский видеограф снял ироничный ролик о проблеме городского транспорта

Томский Обзор / Фото: 29 января 2020 // Фото: Youtube.com

В минувшее воскресенье, 26 января, в сети появляется ролик томского видеографа Александра Шапошникова с названием «Маршрутка», где он в юмористической форме говорит о проблеме общественного транспорта в Томске и России в целом.

Сюжет, ссылающийся к известному фильму «Титаник», становится актуальным для томской реалии, только вместо океана — тридцатиградусный мороз, единственным спасением от которых становится забитая маршрутка. Молодая пара пытается добраться с окраины города, и когда подъезжает автобус оказывается, что места хватит только на одного.

Автор фильма рассказывает, что идея для сценария появилась у него давно, после того, как он вживую увидел похожую сцену.

«Лет 7-8 назад я ездил на автобусе, который редко ходил — ты либо садишься в него, либо еще долго ждешь следующий. При мне молодая пара пыталась залезть в маршрутку и парень не вошел и остался на остановке, а девушка уехала. Тогда я записал себе в блокнотик, что когда-нибудь это можно экранизировать. Удалось реализовать только сейчас», - вспоминает Александр Шапошников.

Несмотря на свою ироничность, ролик имеет социальный подтекст и критикует существующую проблему с городским транспортом. Стабильно растущая стоимость проезда никак не способствует росту качества обслуживания транспортного сообщения. Поэтому Джек, пропустив свой автобус из-за давки, продолжает замерзать на остановках.

«Моя задача — показать, что именно нам это не нравится и с чем мы не согласны. Ведь когда люди начинают с чем-то не соглашаться, сразу находятся силы и средства на решение проблемы», - отмечает автор ролика.

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