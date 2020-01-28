Россиянам не стоит паниковать из-за нового коронавируса — томские ученые

Томский Обзор / Фото: 28 января 2020 // Фото: tsu.ru

Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского госуниверситета Мария Орлова, занимающаяся исследованиями инфекций, передаваемых рукокрылыми, считает, что россиянам не стоит паниковать из-за нового коронавируса 2019-nCoV, выявленного в Китае, и вызвавшего волну информационного ажиотажа во всем мире.

«С точки зрения паразитолога, вирус — по многим параметрам паразит, на которого распространяются закономерности, описанные для гельминтов и простейших. В частности, это прямая зависимость численности и разнообразия паразитов от численности и плотности обитания их хозяев. Если учесть, сколько людей проживает в Азии (4,5 миллиарда человек) и конкретно в Китае (почти 1,5 миллиарда), становится очевидно, что данный регион, особенно его тропическая часть, обречен быть незатухающим очагом самых разнообразных инфекций», — приводит слова ученой пресс-служба вуза.



Природный резервуар нового возбудителя уже известен — это летучие мыши. С ними также были ассоциированы два других вируса, ставшие причинами эпидемий: SARS (тяжелый острый респираторный синдром, «атипичная пневмония», 2002–2003 гг.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2012–2015 гг.). Это тоже вполне закономерно: рукокрылые — отряд, в силу особенностей биологии являющийся хозяином очень большого количества вирусов, в том числе принадлежащих семейству Coronaviridae (куда относится и 2019-nCoV).

«Численность летучих мышей в тропиках чрезвычайно высока. Кроме того, там они экологически не обособлены от других животных и человека: достаточно сказать, что население многих стран Юго-Восточной Азии употребляет их в пищу. Вот почему и появление в Китае нового вируса 2019-nCoV и его передача человеку с точки зрения биологии — вполне логичные и предсказуемые события», — отмечает Мария Орлова.

Что касается возможностей проникновения эпидемии на территорию России, то паника, нагнетаемая некоторыми СМИ, явно преждевременна — достаточно вспомнить, что две предыдущих эпидемии (уже упомянутые выше SARS и MERS) Россию благополучно обошли стороной. РФ располагает развитой системой биологической защиты, благодаря ей случайный ввоз экзотических патогенов россиянами из мест отдыха и командировок (отнюдь не редкое событие!) пока ни разу не имел катастрофических последствий. Можно прогнозировать, что не будет иметь и сейчас.

Страх перед летучими мышами также совершенно не обоснован: российские виды рукокрылых не способны контактировать с тропическими. Они могут распространять некоторые инфекции — как любое дикое животное, поэтому брать голыми руками случайно влетевшую в помещение мышь категорически нельзя! Однако летучие мыши в российских городах никак не могут участвовать в циркуляции нового вируса и стать причиной эпидемии пневмонии в России.

Как уточняет пресс-служба вуза, первые заболевшие новым коронавирусом были зарегистрированы в конце декабря 2019 года. По данным на 28 января, количество граждан Китая, у которых подтвержден данный коронавирус, — около 3000 человек. Численность населения страны в настоящее время превышает 1 миллиард 400 миллионов человек. В России диагноз подозревали у нескольких туристов из Китая, но он не подтвердился.

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