В Томской области ожидается сильный снег и порывистый ветер
28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Завтра, 29 января, в Томской области ожидаются снегопады и ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области и г. Томску ожидается снег, по востоку сильный снег, местами порывы ветра 15-17 м/с, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.
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