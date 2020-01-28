Томские пожарные «спасли» 4 человек из «горящего» Центра культуры ТГУ

28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 28 января, в Центре культуры Томского госуниверситета прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По легенде, в четырехэтажном здании загорелась сцена в концертном зале. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 180 человек. Прибывшие пожарные приступили к проверке помещений на наличие людей и ликвидации пожара.

Четыре человека оказались «отрезаны» от путей эвакуации. Их спасли представители добровольной пожарной дружины вуза и пожарно-спасательные подразделения. Условный пожар был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. От МЧС России в учениях было задействовано 18 единиц техники и 45 спасателей.

«В ходе учения были отработаны порядок организации взаимодействия личного состава пожарно-спасательных подразделения. с администрацией объекта, эвакуация из здания с массовым пребыванием людей и ликвидация пожара. Наша основная задача — это спасение людей, поэтому первоочередные действия были направлены на проверку всех помещений на наличие людей, их спасение», — сказал начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Томской области Иван Дмитриев.

Крупное пожарно-тактическое учение на одном из объектов с массовым пребыванием людей Главное управление МЧС России по Томской области проводит ежемесячно. Кроме этого, каждое пожарно-спасательное подразделение организовывает как минимум четыре занятия в месяц на социально-значимых объектах. В Томском государственном университете подобные учения проводятся каждый год.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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