Мусорный полигон в Новомихайловке рекультивируют за 260 млн рублей

28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в окрестностях села Новомихайловка Томского района будет направлено 260 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томская область заключила соглашение с Минприроды России, в рамках которого регион получит субсидии по региональному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на рекультивацию полигона ТБО.

На восстановление загрязненных земель на условиях софинансирования из бюджетов региона и Федерации в ближайшие три года планируется направить 259,6 млн рублей.

В 2020 году начнется трехлетний технический этап рекультивации. Затем стартует биологический этап, в результате которого к 2028 году ценность нарушенных земель на объекте будет полностью восстановлена.

Полигон в Новомихайловке эксплуатировался с 1964 года. Площадь объекта превышает 54 гектара. К моменту закрытия в 2010 году количество накопленных на нем отходов составляло 34 млн кубометров.

Томская область участвует в пяти из 11 федеральных направлений национального проекта «Экология»: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чистая вода».

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