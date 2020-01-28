Стрежевчанку оштрафовали за скандал при случайной встрече с бывшим сожителем в здании суда

28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительницу Стрежевого привлекли к административной ответственности за неадекватное поведение в здании мирового суда, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина является должником по 28 исполнительным производствам, в том числе по алиментам. Она обязана ежемесячно появляться в отделе судебных приставов, однако не исполняет данное требование. За это ее оштрафовали, но женщина отказывалась платить. В итоге ее принудительно направили в отдел, где составили протокол, который направили на рассмотрение мировому судье.

Перед судебным заседанием женщина случайно встретила своего бывшего сожителя, который выходил из соседнего зала. В результате гражданка устроила скандал, вспоминая неприятные ситуации, связанные с этим человеком. Пристав сделал женщине замечание, чтобы остановить ругань, однако, та не среагировала должным образом. В результате мужчину вывели из здания суда, а на должницу составили еще один административный протокол.

На состоявшемся впоследствии заседании женщине назначили 5 суток административного ареста.

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