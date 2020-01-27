В Томске задержали директора предприятия, сотрудники которого погибли при пожаре в Причулымском

27 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В одной из гостиниц Томска сотрудники правоохранительных органов задержали директора ООО «Грин Вуд», сотрудники которого погибли в результате пожара в поселке Причулымском 21 января, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Местонахождение подозреваемой удалось определить благодаря совместным действиям следователей и сотрудников регионального УФСБ. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»), она виновной себя не признала. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении задержанной под стражу.

В сообщении также отмечается, что в настоящее время по останкам одиннадцати погибших проведены судебные медицинские и генотипические экспертизы, позволившие идентифицировать личности. По двенадцатому погибшему экспертиза находится на завершающей стадии. Тела опознанных выданы для захоронения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

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