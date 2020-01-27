Бывший главный пристав Томской области, обвиняемый в присвоении премий, заявил о своей невиновности в суде

Томский Обзор / Фото: 27 января 2020 // Фото: pixabay.com

Экс-глава томского управления ФССП Иван Конгаров, обвиняемый в присвоении премий подчиненных и превышении должностных полномочий, не признал свою вину в суде, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Виновным себя не признаю. Свою позицию изложу после предоставления доказательств со стороны обвинения», — заявил в суде Конгаров.

Как сообщил представитель прокуратуры в суде, премии, выплаченные по указу Конгарова, получали порядка 10 сотрудников ведомства. Средства передавались на личные нужды подсудимого, а также перечислялись в качестве оплаты аренды квартиры для Конгарова.

«Сотрудники были осведомлены о том, что премии им не полагались и выплачивались необоснованно. Средства они передавали Конгарову через подчиненного», — уточнил прокурор.

По версии следствия, Когаров присваивал деньги, выделенные на выплату премий сотрудникам, ущерб составил не менее 1 млн 120 тыс. рублей.

Кроме того, с января 2018 года по март 2019 года пристав необоснованно получил 71 тыс. 600 рублей в качестве зарплаты и командировочных для служебных поездок, которые по факту Конгаров не совершал.

Бывшему главному томскому приставу инкриминируют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд начал рассмотрение уголовного дела по существу 27 января.

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