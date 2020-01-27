На переоборудование томского онкодиспансера направят более 400 млн рублей

27 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В 2020 году на оснащение медучреждений Томской области новым оборудованием планируют направить 661 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Большая часть суммы, 440 млн рублей, пойдет на переоборудование Томского областного онкодиспансера, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общая сумма сопоставима показателем 2019 года, когда было закуплено 1 073 единицы медицинского оборудования. Большая часть средств 2020 года – 634 млн рублей – это финансирование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Планируется приобрести оборудование для лучевой терапии, томографы, наркозно-дыхательное, рентгеновское, эндоскопическое, реабилитационное оборудование и аппараты УЗИ», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Предполагается, что средства также будут направлены на переоборудование детских поликлиник (105 млн рублей), а также на оснащение регионального сосудистого центра Томской ОКБ и первичных сосудистых центров в районах (91 млн рублей).

Кроме того, ежеквартально на закупку оборудования будут выделяться дополнительные средства из нормированного страхового запаса фонда ОМС.

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