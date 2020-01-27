Суд начал рассмотрение дела бывшего главного томского пристава, обвиняемого в присвоении премий

27 января 2020 / Томский Обзор

Октябрьский районный суд Томска начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-главы томского управления ФССП Ивана Конгарова, обвиняемого в присвоении премий подчиненных и превышении должностных полномочий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Конгарову инкриминируют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, экс-глава томского управления ФССП присваивал деньги, выделенные на выплату премий сотрудникам, ущерб составил не менее 1 млн 120 тыс. рублей.

«Являясь руководителем томского управления ФССП, Конгаров, согласно своим должностным полномочиям, с января 2018 по март 2019 года поручал подготовить приказы о начислении заведомо необоснованных премий более пяти сотрудникам ведомства. Позже перечисленные средства подчиненные возвращали Конгарову», — заявил в суде представитель прокуратуры.

Во версии следствия, экс-глава томского управления ФССП присваивал деньги, выделенные на выплату премий сотрудникам, ущерб составил не менее 1 млн 120 тыс. рублей.

Кроме того, с января 2018 года по март 2019 года Конгаров давал указание подчиненным о подготовке приказов о его командировании в территориальные подразделения ведомства, в действительности, не имея намерений выезжать в служебные командировки. За это время ему необоснованно выплатили 70 тыс. рублей в качестве зарплаты и командировочных расходов.

Обвинение Когарову предъявили в марте 2019 года, тогда же он был арестован. А в ноябре прошлого года судья изменил меру пресечения на домашний арест.

В ходе предварительного следствия подсудимый не признавал свою вину.

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