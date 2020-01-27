В Томской области алиментщицу приговорили к 4 месяцам колонии

Томский Обзор / Фото: 27 января 2020 // Фото: pixabay.com

Жительницу города Асино приговорили к реальному сроку за игнорирование требований закона об оплате алиментов, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Мать двоих детей, лишенная родительских прав, задолжала более 155 тыс. рублей на содержание своих несовершеннолетних дочерей. Являясь трудоспособной, она официально не трудоустраивалась и отказалась вставать на учет в Центре занятости населения. В итоге приставы оштрафовали женщину и привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Однако назначение уголовного наказания в виде исправительных работ с условными сроками не заставило женщину изменить отношение к ситуации: алименты она платить так и не стала. Поскольку во время отбывания условного наказания гражданка не приходила отмечаться в Уголовно-исполнительную инспекцию, исправительные работы впоследствии были заменены лишением свободы сроком на 2 месяца.

Оценивая обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание по вынесенным ранее приговорам не явилось мерой достаточного воздействия на подсудимую, и приговорил должницу к реальному лишению свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии-поселении.

Отбывание наказания не освобождает гражданку от выплаты долга.

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