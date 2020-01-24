Томские школьники встретятся с жителями блокадного Ленинграда

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

27 января в 14.00 на базе школы № 64 (пос. Тимирязевское, ул. Школьная, 18), состоится мероприятие, посвященное дню снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба мэрии.

В нем примут участие ветераны Кировского района, в числе которых четыре жителя блокадного Ленинграда. Перед началом мероприятия ветеранам проведут экскурсию по военно-историческому школьному музею «Память», посвященному 22-й Гвардейской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев.

В ходе мероприятия состоится мультимедийная презентация, показ видеороликов на тему «Блокадный Ленинград» с историями, фотографиями и воспоминаниями жителей осажденного города. Также дети узнают историю освобождения Ленинграда от фашистской блокады, о мемориалах памяти, которые есть в Санкт-Петербурге.

Школьники смогут пообщаться с главными участниками мероприятия – приглашенными жителями блокадного Ленинграда и детьми воинов, которые защищали Ленинград. На встрече сын ветерана Александра Ефимовича Вахрушева, который умер в 2019 году, передаст награды отца (медали «За отвагу»,. «За освобождение Ленинграда», «За взятие Берлина» и др.) в школьный музей.

Всего в Кировском районе проживает 10 жителей блокадного Ленинграда. Накануне и в день мероприятия все они получат поздравления на дому от лица представителей администрации Кировского района, районного совета ветеранов и управления социальной защиты населения.

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