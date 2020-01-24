Метель и гололед снова ожидаются в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 января 2020 // Фото: pixabay.com

С 25 по 27 января по области и Томску ожидаются снегопад, усиление ветра, местами порывы 15-18 м/с, метели, ухудшение видимости. На дорогах возможны снежные заносы, гололедные явления, отложение мокрого снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 27 января, по области и городу ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной

режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к

пешеходам.

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