Томичей приглашают на выставку о Первой русской антарктической экспедиции

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба НИ ТГУ

В профессорском читальном зале НБ ТГУ начала работать выставка «Под парусом открытий: документы Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 гг.», посвященная 200-летию открытия континента, сообщает пресс-служба НИ ТГУ.

На выставке представлены публикации корреспонденции, которая велась непосредственно во время плавания, прижизненные издания записок и воспоминаний участников экспедиции, публикации советского времени, в том числе навигационные карты, а также репродукции картин художника экспедиции П.Н. Михайлова.

Особый интерес представляет рапорт руководителя экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена из Порта Жаксона морскому министру И.И. Траверсе от 8 апреля 1820 г., впервые увидевший свет в «Записках адмиралтейского департамента» за 1823 год. Эта публикация до сих пор является единственным полным документом, который «по горячим следам» отражает впечатления и краткие итоги первого этапа кругосветного плавания. «Записки…» попали в фонд Научной библиотеки ТГУ в составе книжной коллекции адмирала Ф.П. Литке – инициатора создания Русского географического общества. Коллекция была переданы в дар строящемуся Томскому университету его наследниками в 1883 году.

Среди прижизненных изданий записок и воспоминаний участников экспедиции, представленных на выставке, есть книги с интересной судьбой. Это записки о путешествии мичмана шлюпа «Мирный» П.М. Новосильского «Южный полюс. Из записок бывшего морского офицера», изданные в 1853 году. Живое и непосредственное изложение всех перипетий кругосветного плавания ведется с корабля М.П. Лазарева. Книга была опубликована анонимно и, несмотря на поставленную автором цель – популяризировать антарктическую экспедицию русских, к концу XIX века перестала упоминаться в исследовательской литературе. Лишь в 20-е годы прошлого века авторство М.П. Новосильского было подтверждено советским исследователем, заметки переизданы и вновь открыты для читателя.

Отдельного внимания заслуживает первая публикация важнейших документов экспедиции – малотиражное (500 экземпляров) издание «Первая русская антарктическая экспедиция 1819 – 1821 гг. и её отчётная навигационная карта» (1963). Советские ученые проделали большую работу по дешифровке рукописных карт, их научной оценке, подтвердили подлинность и установили авторство.

На выставке можно ознакомиться и с описанием главнейших событий плавания, которое сделал не офицер, а простой матрос. Дневник матроса шлюпа «Восток» Егора Киселева был опубликован в журнале «Вокруг света» за 1941 год. Этот документ экспедиции – самодельная тетрадка, сшитая из листов писчей бумаги – был случайно обнаружен в Суздале среди старых книг.

Работа выставки продлится до 14 февраля. Профессорский читальный зал расположен на 2 этаже старого здания НБ ТГУ (пр-т Ленина, 34а).

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