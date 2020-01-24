Около 300 домов в Томске остались без света из-за аварии

Томский Обзор / Фото: 24 января 2020 // Фото: pixabay.com

Повреждение кабеля стало причиной отключения электроснабжения в 300 жилых домах Томска, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ООО «Горсети».

«На данный момент без электричества остаются 297 частный дом, один девятиэтажный жилой дом, 15 малоэтажных строений, а также детское отделение областного психоневрологического диспансера. Это учреждение функционирует от дизельного генератора, который мы предоставили. Еще один стоит в резерве на случай ЧС», — сказал собеседник агентства в пятницу.

По информации «Горсетей», повреждение кабеля произошло вечером 23 января.

«Этот кабель 1956 года. Из-за аварии были отключены восемь подстанций, к утру 24 января пять из них мы подключили по резервному питанию, оставшиеся три находятся в „тупиковой“ зоне», — добавил представитель пресс-службы предприятия.

Как в свою очередь сообщили агентству в диспетчерской «Горсетей», ремонтные работы продлятся до вечера пятницы.

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