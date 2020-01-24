Кино, кафе и лотерея: о предпочтениях томичей «рассказали» их траты с банковских карт

24 января 2020 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС Банк проанализировал предпочтения жителей Томской области в период новогодних покупок и выяснил, что в новогодние праздники томичи провели в кафе и ресторанах, ходили в кино и покупали лотерейные билеты.

Согласно предоставленным МТС Банком данным, в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года держатели карт банка чаще посещали кафе и рестораны, чем год назад — число транзакций в этой категории выросло на 20%. Средние траты с одной карты в заведениях общепита также выросли на 20%, а средний чек остался без изменений.

Поскольку в праздники томичи не засиживались дома, число покупок в ресторанах выросло на 30%, барах и ночных клубах — на 21%, а в столовых, заведениях быстрого питания или фастфуде — снизилось на 4%.

За время каникул томичи увеличили число заказов еды на дом на 25%, средние траты на нее выросли в 3 раза, а средний чек увеличился более, чем в 2 раза. Это значит, что сервисы доставки еды стали более популярны, удобны и разнообразны.

За время каникул томичи чаще посещали супермаркеты и магазины. Средние траты томичей на одну карту по данной категории выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек за одну покупку увеличился на 4%.

Далее по сумме трат после супермаркетов разместились расходы в категории «Товары для дома и ремонта», на которые в начале 2020 года в Томской области потратили на 5% меньше, чем год назад, причем среднее количество транзакций, наоборот, выросло на 3%, что говорит о том, что потребители с каждым годом все более рационально подходят к своим тратам.

Самым популярным развлечением на новогодних каникулах оказался поход в кинотеатр — на кино держатели карт МТС Банка в Томской области потратили в среднем 800 рублей, так же, как и в прошлом году. Томичи в минувшие новогодние праздники предпочитали более бюджетные варианты отдыха по сравнению с прошлым годом — средние траты жителей региона на путешествия снизились на 34%, при этом количество транзакций увеличилось на 45%.

Более всего — на 57% - в 2020 году выросли средние траты с одной карты на покупку лотерейных билетов по сравнению с 2019 годом, отмечают эксперты банка.



Тэги/темы: