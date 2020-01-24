Поселок Зональная станция отказался присоединяться к Томску

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Депутаты Зональненского сельского поселения Томского района Томской области отказались присоединять территорию к областному центру, рассказал журналистам вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков. Об это сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

С идеей о присоединении к Томску территории поселения, где построен микрорайон «Южные ворота», региональные власти вышли в 2017 году.

«Я предложил сельским депутатам внутри изучить этот вопрос (присоединения к Томску — ИФ), потому что расходы будут увеличиваться, а притока доходов в поселение не будет. Содержать поселение будет сложнее. Депутаты отказали наотрез», — сказал Рожков.

Он отметил, что объединение территорий «не было бы так страшно для бюджета Томска».

По словам замгубернатора, в ближайшее время власти также не видят возможности присоединения и другой территории Томского района — микрорайона «Северный парк» на левом берегу реки Томь, где планируется строительство школы на 1 тыс. 100 мест.

«Сегодняшнее законодательство изъятия земельного участка из одного муниципального образование в другое не позволяет это сделать. Первоначально закон был еще жестче — только с референдумом. Сегодня нужно согласие двух сторон. Насильно никого заставлять не будем, посмотрим, что будет происходить с Конституцией РФ, хотя логически это надо делать», — добавил Рожков.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн заявлял о намерении расширить территорию города за счет земель смежного Томского района, которые расположены вблизи площадки будущего студенческого кампуса на 10 тыс. человек. По мнению градоначальника, студенты и преподаватели должны жить на территории Томска, а не другого муниципалитета.



Тэги/темы: