Томский «Сибкабель» запустил новое оборудование для волочения и скрутки за 200 млн рублей

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АО «Сибкабель», входящее в состав холдинга «Кабельный альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК), запустило новое оборудование, которое позволит увеличить объемы производства токопроводящей жилы (ТПЖ), рассказал журналистам директор предприятия Алексей Жужин, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

В частности, предприятие приобрело три немецких машины Niehoff для волочения и скрутки ТПЖ, а также крутильную машину турецкой фирмы Pratech. На оборудовании будут производить нефтепогружные, шахтные, экскаваторные кабели, а также силовые кабели общего назначения.

«Новое оборудование позволит увеличить объемы волочения по данной номенклатуре вдвое, по скрутке превышение возможно до четырех раз по сравнению с теми машинами, которые были у нас ранее», — сказал Жужин.

Он отметил, что в оборудование вложено порядка 200 млн рублей. Срок окупаемости составит около четырех лет.

Как сообщалось, новое оборудование обеспечит более низкое энергопотребление и пониженный уровень шума, а усовершенствованная технология позволит сократить до минимума операции по его обслуживанию.

Холдинг «Кабельный альянс» объединяет АО «Сибкабель», ПАО «НИКИ» (оба — Томск), АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Уралкабель» (Екатеринбург). По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 70,74% «Сибкабеля» принадлежит ОАО «УГМК».



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