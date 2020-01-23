Томский «Сибкабель» запустил новое оборудование для волочения и скрутки за 200 млн рублей
АО «Сибкабель», входящее в состав холдинга «Кабельный альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК), запустило новое оборудование, которое позволит увеличить объемы производства токопроводящей жилы (ТПЖ), рассказал журналистам директор предприятия Алексей Жужин, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».
В частности, предприятие приобрело три немецких машины Niehoff для волочения и скрутки ТПЖ, а также крутильную машину турецкой фирмы Pratech. На оборудовании будут производить нефтепогружные, шахтные, экскаваторные кабели, а также силовые кабели общего назначения.
«Новое оборудование позволит увеличить объемы волочения по данной номенклатуре вдвое, по скрутке превышение возможно до четырех раз по сравнению с теми машинами, которые были у нас ранее», — сказал Жужин.
Он отметил, что в оборудование вложено порядка 200 млн рублей. Срок окупаемости составит около четырех лет.
Как сообщалось, новое оборудование обеспечит более низкое энергопотребление и пониженный уровень шума, а усовершенствованная технология позволит сократить до минимума операции по его обслуживанию.
Холдинг «Кабельный альянс» объединяет АО «Сибкабель», ПАО «НИКИ» (оба — Томск), АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Уралкабель» (Екатеринбург). По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 70,74% «Сибкабеля» принадлежит ОАО «УГМК».