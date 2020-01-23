В 2019 году число браков в Томской области в 1,5 раза превысило число разводов

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В 2019 году в регионе зарегистрировано 7013 браков и лишь 4851 развод. Статистику органов ЗАГС региона за прошлый год привел сегодня, 23 января, заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков в ходе пресс-конференции, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Пиковым» месяцем для свадеб стал август, когда поженились 1050 пар. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае — 242.

«Более 400 браков заключены с иностранцами из 28 государств», — сказал Анатолий Рожков, курирующий работу областного департамент ЗАГС.

Вице-губернатор также сообщил, что за год в регионе родилось более 10 тысяч детей — 5494 мальчика и 5211 девочек, 172 пары двойняшек и две тройни. В Томске и Стрежевом рождаемость превысила смертность.

Тэги/темы: